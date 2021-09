Letsch grijpt hard in bij Vitesse: Tannane uit selectie gezet vanwege gebrek aan beleving

Letsch gaf woensdagmiddag in de persconferentie voor de tweede groepswedstrijd in de Conference League tegen Rennes een toelichting op zijn beslissing.

Ook niet tegen Feyenoord

Bij Vitesse gaat de blik vol op het duel met Rennes. Letsch hoopt dat de ‘kwestie Tannane’ de groep in vuur en vlam zet. ,,Ik hoop zeker dat iedereen met vuur speelt. Dit is een heel belangrijke wedstrijd voor Vitesse. We hebben een ideale uitgangspositie verworven, door de 2-0 zege bij NS Mura. Rennes (speelde in de eerste groepswedstrijd 2-2 tegen Tottenham Hotspur, red.) heeft een erg goed team, zeker in aanvallend opzicht, maar wij geloven in onze kansen.”