Leukste. Baan. Ooit! indebuurt heeft plek voor een redactiecoördinator

Met Video Ratelende drilboren en knerpende rupsbanden: er wordt flink gewerkt op de John Frostbrug

ARNHEM - Zou het zo in september 1944 ook geklonken hebben op de John Frostbrug? Het is een vraag die je onwillekeurig bekruipt bij het geratel van de drilboren op het wegdek. Even verderop laadt een graafmachine asfalt in een vrachtwagen. Rupsbanden knerpen op het beton, net als tijdens de Slag om Arnhem.

10:22