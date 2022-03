‘Levenloze’ Kemperheide moet nieuw, verwilderd natuurgebied worden voor lynxen en elanden

,,We staan voor de cruciale vraag, wat de toekomst voor de natuur van de Veluwe is”, zegt Marieke Reisinger, projectleider Rewilding de Veluwe van ARK-Natuurontwikkeling. De Veluwe is in haar ogen in potentie het grootste, aaneengesloten natuurgebied van Noordwest Europa. Met ruimte voor wolven, lynxen, bevers en elanden. In werkelijkheid is het al heel lang een lappendeken van verarmde en versnipperde natuurgebieden. En dat moet veranderen, vindt ARK. De Kemperheide biedt daar kansen voor.