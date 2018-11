Leveranciers cryptotelefoons met bedrijf in Elst blijven langer in cel

Chatberichten

Vorige week maakte de politie bekend dat er een doorbraak was bereikt in een grote afluister-operatie. Rechercheurs hadden de code voor versleutelde communicatie tussen criminelen gekraakt. De criminelen waanden zich veilig en chatten in alle openheid met elkaar over zaken als drugstransporten en xtc-labs, terwijl de politie ongehinderd meekeek.