Lichaam Anne Faber gevonden in Zeewolde

De politie startte vanochtend op basis van nieuwe onderzoeksinformatie de zoektocht naar Anne in een ander gebied dan waar woensdag werd gezocht. De verdachte Michael P. , die maandagmiddag werd aangehouden, heeft verteld waar het lichaam lag, aldus de politie. Dit gebied, in de omgeving van het Nulderpad in Zeewolde, werd woensdagavond al afgezet.

Specifieke plek

Vanmorgen werd door forensische experts nader onderzoek gedaan. Nu het lichaam van Anne gevonden is richt het onderzoek zich op wat er precies gebeurd is.

Verdachte

De 27-jarige Michael P. werd maandag aangehouden bij Altrecht in Den Dolder, een kliniek voor forensische psychiatrie. P. werd in 2010 tot twaalf jaar cel veroordeeld vanwege een dubbele verkrachting en enkele roofovervallen in 2010. Hij verkrachtte toen twee meisjes in Nijkerk. In de rechtbank liet hij weten geen spijt te hebben: hij was juist trots op zijn daden.