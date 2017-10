Lichaam gevonden in sloot Arnhem, politie zet omgeving af

Vervoerder Hermes: Remmen groei BrengFlex 'gemiste kans'

7:11 ARNHEM - Het is een gemiste kans dat het bussysteem BrengFlex komend jaar niet in een groter gebied wordt uitgevoerd. Dat vindt directeur Juul van Hout van vervoersbedrijf Hermes. De overheden in Gelderland hebben die uitbreiding tegengehouden.