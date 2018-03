Liftdeur hapert, glazen balkons Eusebius blijven dicht

video Drie jassen aan tegen de kou

15:30 ARNHEM - Het is koud, ook op de markt in Arnhem. Het was, vanwege die kou, heel erg rustig op de Arnhemse markt. Marktkooplieden waren er nagenoeg allemaal wel, maar het bezoek liet het behoorlijk afweten. Maar thuis blijven is geen optie zegt Jeffrey, bij een groente- en fruitkraam in Arnhem.