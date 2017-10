Lijkenexpo in Arnhem gaat door ondanks forse kritiek

De Haagse actievoerders Wilbert Stuifbergen en Victor Westerkamp hebben een protest tegen de expositie laten horen toen die op andere plaatsen in Nederland werd gehouden. Zij vermoeden dat de Belg Eddy Mareko, de tourmanager van de rondreizende expo, op duistere wijze aan het tentoongestelde menselijk materiaal is gekomen.



Stuifbergen en Westerkamp blokkeerden vrijdag 20 oktober nog de hoofdingang van het Honigcomplex in Nijmegen, toen de tentoonstelling daar te zien was. Stuifbergen werd bij die actie gearresteerd. Het tweetal is ook van plan bij Hotel Haarhuis te demonstreren. ,,We gaan flyeren, met bezoekers in gesprek en misschien houden we een ludieke actie’’, zegt Stuifbergen.