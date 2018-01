Lijsttrekker PVV Arnhem zet direct aanval in op Marcouch

Dat vindt Coen Verheij, de PVV-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem. Met zijn uitspraken zet de 37-jarige Arnhemmer direct de aanval in op Marcouch, tegen wiens benoeming PVV-voorman Geert Wilders afgelopen zomer in Arnhem demonstreerde.

Het was een 'verschrikkelijke keuze', vond Wilders, die nog vergeefs probeerde via de Tweede Kamer een stokje te steken voor de benoeming van de PvdA'er. De PVV vindt de Arnhemse burgemeester een aanhanger van een gevaarlijke moslimgeestelijke. Wilders noemde de PvdA een partij waarop 'anderhalve geit en een paardenkop' stemt. Hij is bang dat Arnhem 'Arnhemmistan' wordt.

Rivierenland

Het burgemeesterschap van Marcouch is een van de redenen dat de PVV deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Aanvankelijk kondigde Wilders aan ook lokaal actief te zullen worden in Rivierenland, maar daar kon de partij onvoldoende geschikte kandidaten vinden.

Marcouch constateert in een reactie dat de PVV in Arnhem met de verkiezingscampagne is begonnen. Hij wil niet inhoudelijk reageren op Verheijs uitspraken over zijn dubbele nationaliteit. ,,Ik sta als burgemeester boven de partijen. Ik wil mij niet in de campagne mengen’’, laat hij weten.