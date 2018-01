Account van Gelderse bestuurder Scheffer gehackt

Kennissen van Scheffer kregen vandaag mailtjes waarin Scheffer in slecht Nederlands een 'financieel aanbod' doet.

Volgens zijn woordvoerder gaat het alleen om het linkedin-account en konden de hackers ook niet bij vertrouwelijke informatie komen. ,,Het mailaccount van de gedeputeerde dat naar de provincie loopt is beschermd. We gaan er ook vanuit, dat gezien de tekst van de hacker, het niet om een politieke actie gaat, maar om iemand die probeert geld los te krijgen.’’

De hack is gemeld bij Linkedin, maar het duurt nog even voordat het hersteld is.