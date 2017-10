LIVE: Soepele aanloop naar concert Rolling Stones in GelreDome

ARNHEM - The Rolling Stones zijn vanavond te zien in stadion GelreDome in Arnhem. Het is het tweede concert in Nederland in het kader van de No Filter Tour. Het concert begint om 19.30 uur met een voorprogramma van Leon Bridges. De Rolling Stones worden om 20.45 uur op het podium verwacht. Wees erbij met ons liveblog!