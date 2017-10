LIVE: Politie, ME en Rode Kruis zoeken door naar Anne Faber

Arnhemse mees­ter­ver­val­ser Robert Driessen schreef boek over zijn werk

7:23 ARNHEM - Kunstvervalser Robert Driessen (58), die 1.300 beelden vervalste van de beeldhouwer Giacometti, schreef een boek over de affaire die hem in de gevangenis bracht. Hij woont met zijn Thaise vriendin Da in Thailand en is berooid, maar gelukkig, zegt hij.