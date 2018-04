Logeerhuis voor kinderen met verstandelijke beperking voorziet in behoefte

Droomstart Sturing bij Vitesse: tsunami rolt over Sparta

14 april ARNHEM – Edward Sturing heeft een droomstart achter de rug als interim-trainer bij Vitesse. De opvolger van de afgelopen week ontslagen coach Henk Fraser walste zaterdag met een frisse en gretige Arnhemse equipe als een tsunami over Sparta heen. De degradatiekandidaat was al binnen een half uur omver gekegeld. De uiteindelijke 7-0 zorgde op een legendarische voetbalavond voor een feeststemming in GelreDome. Het was de grootste zege ooit van de Gelderse club in de eredivisie.