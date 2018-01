'Louter witte Nederlanders bij Omroep Gelderland'

Als een publieke omroep is het één van haar opdrachten om de samenleving in al zijn verscheidenheid te tonen, en 'daarbij horen ook mensen met een allochtone achtergrond'. ,,Maar als wij naar de programma’s van de regionale omroep kijken, lijkt het alsof we naar de jaren vijftig kijken. We zien, of het nu een natuurprogramma is of een uitzending over de economie, louter witte Nederlanders langskomen.’’

'Nog bonter'

De Gelderse publieke omroep maakt het daarmee volgens Cegerek en Shafiq 'nog bonter' dan de landelijke publieke omroep. Want, daar zit nog weleens een allochtoon aan tafel bij een talkshow. Maar ook dan weet je volgens de briefschrijvers één ding zeker: diegene zit daar in verband met problemen met allochtonen. ,,Ze worden niet uitgenodigd om te praten over andere onderwerpen.’’

RTL Late Night

De publieke omroep zou dan ook een voorbeeld moeten nemen aan de commerciëlen. ,,Humberto Tan laat in RTL Late Night met de keuze voor zijn tafelgasten wel zien hoe divers Nederland is. Daar zie je wel gasten met een diverse achtergrond, niet als probleemgeval, maar omdat ze iets te vertellen hebben vanwege hun beroep, een situatie, een ervaring of positie in de maatschappij.’’

Oproep

Cegerek en Shafiq stellen dat de redacties van de populaire programma’s die een bepalende rol hebben bij de vorming van de publieke opinie, nog altijd wit zijn en vooral uit mannen bestaan. Ze willen met hun schrijven een oproep doen aan de bazen van de publieke omroep, in Hilversum en in Arnhem. ,,Laat Nederland in de programma's eindelijk eens zien zoals het is: een rijkgeschakeerde samenleving met mensen van alle leeftijden en kleuren."

Reactie

In een reactie zegt Omroep Gelderland-directeur Guus van Kleef de kritiek te begrijpen, maar dat het altijd zoeken blijft naar een balans. ,,Er zijn meer groepen in Gelderland waar wij meer aandacht aan zouden willen besteden, maar waarbij dat niet altijd lukt. Jongeren bijvoorbeeld.’’ Van Kleef wijst daarnaast op de serie 'Gevlucht naar Gelderland', die zijn omroep vorig jaar gemaakt heeft. ,,Daarin lieten we zien hoe vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië hier een plek hebben weten te bemachtigen. Een productie waar we trots op waren.’’