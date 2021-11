Lovende reacties op social media over Arnhemse pieten met sikken en snorren maar zonder schmink

Arnhem scoort hoge ogen met zijn pieten op social media. Stichting Sinterklaasintocht Arnhem koos voor pieten met sikken en snorren en liet de schminkdoos dicht. ,,We wilden een mysterieuze piet, niet een met twee vegen roet’’, zegt Harro de Jong van de stichting.

De Arnhemse pieten hebben nog het meest weg hebben van Spaanse edelen uit de tijd van Willem van Oranje. Met pofbroeken, molensteenkragen en een veer op hun hoed. Ze zijn twee jaar geleden bedacht. ,,Omdat we helemaal van de schmink af wilden, maar niet wilden dat onze pieten herkend zou worden als neef, oom of buurvrouw. We wilden wel een vermomming’’, zegt De Jong.

Voor het eerst mee met intocht

Vorig jaar figureerden de nieuwe pieten al in een film over sinterklaas. Dit jaar deden ze voor het eerst mee bij de intocht van sinterklaas in Arnhem. Met succes, want de reacties zijn lovend. Emma Voerman uit Doorwerth plaatste een dag na de intocht vier foto's van de pieten op Twitter. Die tweet werden duizenden keer geliked en geretweet. ‘Deze pieten zijn leuk!’ en ‘Vet. Vooral die piet met die snor. Beetje stiekem pepernoten weggeven'.

Volgens Harro de Jong zijn dit de reacties waarop de organisatie hoopte. ,,Het is echt tof. We zijn hier heel blij mee.’’

Quote We zijn op de histori­sche toer gegaan. Daarom hebben we de Spaanse piet bedacht, ook wel hipster piet genoemd vanwege zijn baard Harro de Jong

Een beetje spannend was het wel, want Arnhemse wijkt af van wat je elders ziet. ,,Al zijn de verschillen nu groot. Van pikzwart tot helemaal geen schmink’’, zegt De Jong.

Mysterie in stand houden

,,Wij wilden graag het mysterie rond de pieten in stand houden. We zijn op de historische toer gegaan. Daarom hebben we de Spaanse piet bedacht, ook wel hipster piet genoemd vanwege zijn baard.’’

Volgens De Jong reageren ook kinderen goed op de Arnhemse pieten. ,,Het werkt voor hen. Het zijn gewoon pieten. Zo houden we toch een traditie in ere. En geen van de pieten is dit jaar herkend door een bekende.’’

Elders in Nederland navolging

Stichting Sinterklaastintocht Arnhem hoopt dat de Arnhemse piet elders in Nederland navolging krijgt. Als het an Anja Schluter ligt, gebeurt dat zaterdag al in Groningen. ‘@gem_Groningen het kan nog tot zaterdag!’

