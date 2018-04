‘Loverboy’ moet twee jaar de cel in voor seksuele uitbuiting

Speelterreinen Rheden bruikbaar, ondanks lichte sporen lood

13:28 DE STEEG Kinderen in Ellecom, Dieren, De Steeg en Velp kunnen gewoon blijven spelen in de speeltuintjes in het dorp, ook al is er een lichte loodverontreining aangetroffen. De verontreiniging is zo onschuldig van karakter, dat maatregelen niet nodig zijn.