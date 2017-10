Loverboyslachtoffer Sameena loopt 100 km in strijd tegen mensenhandel

ARNHEM - Sameena van der Mijden was net 18 jaar toen ze in Utrecht in handen viel van een loverboy. Hij dwong haar om in de prostitutie te gaan werken. Toen ze zich twee jaar later uit de handen van haar pooier wist te bevrijden, moest Sameena haar woede en haar emoties kwijt. Ze ging hardlopen, hoewel ze daar van begin af aan een grote hekel aan had. Door het hardlopen heeft de Arnhemse haar leven weer op de rit gekregen.

Inmiddels heeft Sameena zes marathons gelopen, waaronder een in augustus in Amersfoort. Die won ze. Maar ze wil meer. Met een ultraloop van 100 kilometer, die vannacht om 05.00 uur in Maarssen is begonnen, vraagt Sameena aandacht voor de strijd tegen mensenhandel. Iets wat in haar ogen hard nodig is.

„Het leven na een loverboy vergelijk ik met opnieuw leren lopen. Vanaf nul beginnen met bouwen, met vallen én opstaan. Hardlopen geeft me structuur, vastigheid in mijn dag, motivatie om door te gaan, ruimte om na te denken en te overdenken. Tijdens het hardlopen voel ik me eindelijk geen gebruiksvoorwerp.”

Sameena startte vanochtend vanaf de skatebaan aan het Fazantenkamp in Maarssen. Vervolgens loopt ze via Utrecht en Amersfoort naar Wageningen. Ze doet in haar marathon van 100 kilometer de plaatsen aan waar ze is misbruikt, maar ook waar zij haar nieuwe leven weer op de rit heeft gekregen. In Maarssen woonde ze in de twee jaar dat ze in de macht was van haar loverboy bij een gastgezin.

Kwetsbaar meisje

In Utrecht ontmoette Sameena in 2011 haar loverboy, afkomstig uit Amersfoort, en werd ze gedwongen in de prostitutie te gaan werken. „Ik was toen een onzeker en kwetsbaar meisje, net 18 jaar. Ik was aan het werk in de horeca op een feestje in de Jaarbeurs. De jongen hing rond achter de bar. We flirtten wat. Van het een kwam het ander.”

Sameena had geen thuis meer. Met haar vader had ze geen contact meer. Haar moeder werd opgepakt vanwege huiselijk geweld. Haar loverboy had een eigen appartement. Sameena dacht bij haar nieuwe vriend te vinden wat ze miste, maar kwam bedrogen uit. Ze moest voor hem ’s nachts de straat op. Op zoek naar klanten voor seks. Overdag werkte ze in een drogisterij.

De Arnhemse heeft zich deels op eigen kracht en met de hulp van de stichting Pretty Woman van haar pooier losgemaakt. „Ik zocht geen contact meer met hem en ben verhuisd naar Den Bosch. Toen ik in zijn macht was, had je nog geen Facebook, alleen nog maar sms. Dat kon je uitzetten.”

Loverboy nooit veroordeeld

Haar loverboy is nooit veroordeeld, zegt ze. Sameena heeft uiteindelijk geen aangifte gedaan, omdat ze geen prettige ervaringen met de politie heeft gehad, vertelt ze.

De ultraloop van 100 kilometer eindigt vanmiddag in Wageningen. Daar is een rondreizende foto-expositie van 30 indringende portretten van slachtoffers van mensenhandel, onder wie Sameena, te zien. Inclusief hun aangrijpende verhalen.

Deze fototentoonstelling is een initiatief van Stichting CoMensha, het Landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Stichting Open Mind en fotograaf Ernst Coppejans. De tentoonstelling Open Je Ogen staat tot woensdag 11 oktober op Wageningen Campus en was eerder ook te zien in Utrecht.

