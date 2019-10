LTO sluit zich aan bij boerenacties, maandag protest bij provinciehuis Arnhem

,,De provinciale beleidsregels over stikstof moeten van tafel of minimaal worden opgeschort. Ze lopen op verschillende punten vooruit op het rijksbeleid en hebben een grote impact op boerenbedrijven en -gezinnen", aldus de LTO in een persverklaring. Woordvoerder Ben Haarman van LTO bevestigt dat er ook acties bij het provinciehuis in Arnhem gepland staan. Daarnaast zullen boeren ook naar onder meer het Overijsselse provinciehuis in Zwolle gaan om actie te voren.



Volgens hem is de maat vol nu provinciebesturen striktere stikstofregels willen gaan toepassen dan de landelijke overheid. ,,Zolang de landelijke discussie nog speelt is het echt tijd voor actie.” Afgelopen vrijdag togen Brabantse en Friese boeren ook al naar de provinciehuizen in Den Bosch en Leeuwarden. Het Friese provinciebestuur maakte vervolgens bekend pas op de plaats te willen maken qua strengere stikstofnormen.