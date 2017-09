'Luchthaven Teuge kan ook zonder parachutisten blijven bestaan'

Het voortbestaan van de luchthaven is serieus in gevaar. De beoogde vliegroutes vanaf het vernieuwde vliegveld Lelystad zorgen ervoor dat parachutespringen straks niet meer mogelijk is op Teuge. En daarmee valt een groot deel van de inkomsten weg – en dus van de basis onder het voortbestaan.

Park voor windmolens

Al in 2013 besproken

Lokaal Apeldoorn blijft ondertussen zoeken naar antwoord op de vraag hoe alle processen rond Lelystad en Teuge gelopen zijn. En vooral: wie op welk moment al wist dat er knelpunten zouden ontstaan. LA-fractievoorzitter Wim Willems ontdekte dat in een landelijk overleg in 2013 al gesproken werd over mogelijke verplaatsing van Paracentrum Teuge. Op verzoek van Willems gaat de gemeente Apeldoorn uitzoeken wat er precies aan de orde was, en wie daar toen over ingelicht is.