Luis in de pels vertrekt uit Nieuwe Haven: ‘Jaren die we samen hebben willen we ons niet bezig houden met negatieve energie’

Woonbootbe­wo­ners willen wel verkassen naar Oosterbeek

4 maart ARNHEM/OOSTERBEEK - Het Gat van Moorlag als oplossing voor het probleem van twaalf woonbootbewoners. Een deel van de bewoners zien een verhuizing van de Nieuwe Haven in Arnhem naar het grindgat in Oosterbeek wel zitten. Vanavond spreekt de gemeenteraad van Arnhem over het woonbotendossier.