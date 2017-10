Maak kennis met... de hipsterpiet

Verdachten Posbankmoord gaan voor lagere straffen in beroep

8:30 ARNHEM - Verdachte Frank S. houdt vol dat hij in paniek heeft geschoten en dat daar geen rekening mee gehouden is. Verdachte Souris R. vindt dat hij in de val is gelokt. Woensdag start het hoger beroep in de Posbankzaak. De moord op Alex Wiegmink in 2003.