Maatregelen? Op straat wil men: niks, veel strenger en alles daartussenin

In het handschoenenkastje van haar Peugeot ligt een onaangebroken pak mondmaskers. ,,Nooit afstand van kunnen doen”, grapt Trixie Jansen. De fles handgel is lang geleden al ontsnapt, maar de Arnhemse vermoedt dat die nog ergens op de achterbank rondzwerft. De vraag of ze, een maand na De Grote Versoepeling, alweer klaar is voor nieuwe coronamaatregelen, kan Jansen dus alleen met ‘ja’ beantwoorden. ,,Maar ik moet dan nog wel echt even zin maken hoor”, vertelt ze wandelend naar Winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem.