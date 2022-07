MAG DAT: barbecueën (BBQ'en) in het Sonsbeekpark in Arnhem

indebuurtHoge temperaturen, de zomervakantie in zicht en komkommertijd. Dat betekent maar één ding: zwoele, lange zomeravonden! En wat is er dan leuker dan de barbecue aansteken? Juist, de BBQ aanslingeren in het Sonsbeekpark in Arnhem. Maar mag dat eigenlijk wel?

Het is heel verleidelijk om met lekker weer het park in te gaan en daar je avondmaal te bereiden. Biertje erbij en genieten. Je mag BBQ’en in het Sonsbeekpark, maar daar zitten wel wat regels aan verbonden.

Alleen op de ‘gazons’

Zo mag je bijvoorbeeld niet op elke willekeurige plek neerstrijken om je barbecue aan te steken. Een woordvoerder van de gemeente Arnhem vertelt dat het alleen mag op de zogenaamde gazons. Dat zijn bijvoorbeeld de grasvelden bij de Witte Villa en Huis Zypendaal. In de weilanden, bij bomen of in de bossen en in de moerassen van het Sonsbeekpark is barbecueën niet toegestaan.

Brandgevaar

Om branden te voorkomen moet je ook rekening houden met de volgende belangrijke dingen:

- Barbecue alléén op een BBQ op pootjes, anders verschroeit het gras;

- Neem álles (dus zowel je spulletjes als je afval) wat je meeneemt naar het park weer mee terug naar huis;

- Gooi geen kooltjes, glas of vlees- en etensresten in de prullenbakken;

- Neem water mee om de barbecue te blussen na de tijd;

- Open vuur is ten strengste verboden;

- Gebruik geen windschermen en tenten naast de barbecue.

Park als achtertuin

Yes! De BBQ aanslingeren in het Sonsbeekpark mag dus, mits je je netjes aan de regels houdt. Arnhemmers mogen het park gebruiken zoals ze hun eigen achtertuin zouden gebruiken. Let wel: bij extreem warm weer kan de gemeente het alsnog verbieden om te barbecueën in het park. Als dit het geval is lees je dat terug op natuurbrandrisico.nl.

