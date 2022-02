Man (44) aangehouden na vondst hennepstekkerij in Arnhem

Deurwaar­der haalt met frituur­schep vissen uit aquarium restaurant van Elias: ‘Ik ben er kapot van’

ARNHEM - Arnhemmer Elias Ettajiri van visrestaurant Mister Fish in Malburgen-West mist de grote siervissen in zijn aquarium. Bij ontruiming van zijn zaak na veel tegenslag in coronatijd zijn ze in beslag genomen door de deurwaarder. ,,Ze hebben het materiaal van mijn frituur gebruikt om ze te vangen. Ik ben er nog steeds kapot van.”

