Man brengt afval Park Sonsbeek met auto weg, maar barbecue brandt nog

Scooterrij­der gaat er na botsing in Arnhem vandoor, slachtof­fer blijft gewond achter

23:18 ARNHEM - Een scooterrijder is vanavond gewond geraakt na een botsing met een andere scooter op de Andrej Sacharovbrug in Arnhem. Eén van de twee bestuurders is er daarna vandoor gegaan en liet het slachtoffer zwaargewond achter.