Man die dreigt met mes aangehouden, mogelijke steekpartij in centrum Arnhem voorkomen

Woningbouw­plan voor Nijmeegse­weg vlotgetrok­ken; 230 huizen erbij in Malburgen

26 juni ARNHEM - Er ligt een nieuw plan om woningen te bouwen langs de Nijmeegseweg in Arnhem-Zuid. Met name in Malburgen-West, maar ook in Oost, komen in de eerste fase van de plannen vooralsnog 230 nieuwe huizen, waarvan 30 procent in de categorie sociale huur. Hoeveel woningen er in fase 2 bijkomen, is nog niet duidelijk.