Man die meisje (15) misbruikte op achterbank auto krijgt forse celstraf

Condoom

Ze kende de Arnhemmer van de basisschool. Via Facebook hadden ze weer contact met elkaar gekregen. Het mondde uit in een afspraak. Uit whatsappjes aan zijn vrienden blijkt dat de Arnhemmer op seks uit was.

Vernederend

Een neef zat volgens de rechtbank achter het stuur van de auto op het moment van het misbruik. Hij greep niet in. Dit maakt dat de ervaring voor het meisje zeer vernederend moet zijn geweest, stelt de rechtbank in de uitspraak. De neef is niet vervolgd voor zijn rol in het misbruik.



De officier van justitie had een lagere straf geëist. Maar de rechtbank vindt dat de man 'de lichamelijke en seksuele integriteit van zijn slachtoffer ernstig heeft geschonden'. Hij dacht alleen aan zijn eigen lusten en dacht niet na over de gevolgen van zijn gedrag. De man verdient daarom de negen maanden cel, en alleen omdat hij pas 20 jaar is, krijgt hij vijf maanden voorwaardelijk.



De Arnhemmer moet zich verplicht laten behandelen en moet zich melden bij de reclassering. Ook moet de man het meisje 3.000 euro schadevergoeding betalen.