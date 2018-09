Man dreigt met opendraaien gaskraan in Velp

Tekort aan leraren: nog 40 vacatures in het onderwijs

1 september NIJMEGEN – Er worden nog zo’n veertig nieuwe personeelsleden in het basisonderwijs in deze regio gezocht. Aan het begin van het nieuwe schooljaar is er plek voor zeker 25 leerkrachten. De overige vacatures zijn voor directeuren en ondersteunend personeel, zoals onderwijsassistenten.