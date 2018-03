Man steekt A50 bij Arnhem over 'voor benzine'

Schilderijen van Bert van Ommen aan de muren van Dudok Arnhem

12:04 ARNHEM - ‘Stille stad’. Onder die titel toont Café Brasserie Dudok in de Koningstraat in Arnhem schilderijen van de in 2012 overleden Arnhemse schilder Bert van Ommen. Het werk van Van Ommen, vaak Arnhems van karakter, is daar te zien tot en met 21 mei.