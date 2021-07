Man uit Warnsveld (19) valt meerdere agenten aan na vechtpartij in Arnhem: ‘Hij sloeg een collega in het gezicht’

Video en updateARNHEM - Een man (19) uit Warnsveld viel in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere agenten aan in de Hennepstraat in Arnhem. De politie was daar aanwezig vanwege een vechtpartij.

Rond 01.45 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een vechtpartij waarbij mogelijk een vuurwapen in het spel was. Toen de agenten ter plaatse waren, aldus een woordvoerder, was het er rustig. Ze troffen na een ‘uitgebreide controle’ geen vuurwapen aan. ‘Er is ook niet geschoten.’

Pepperspray

Na de controle in en rond het café annex zalencentrum ontstond er een vechtpartij in de nabijgelegen Hennepstraat. Toen agenten ingrepen vond een 19-jarige man uit Warnsveld het volgens de zegsman nodig om hen te slaan. ‘Onder meer een collega in het gezicht.’

Om de situatie onder controle te krijgen, gebruikten agenten pepperspray. Naast de man uit Warnsveld pakten ze ook een 22-jarige man uit Arnhem op. Hij bemoeide zich met de aanhouding en hinderde daarbij de politie. Het duo zit nog vast.

Nog een schietincident

Later in de nacht, rond 06.00 uur, rukten agenten nog een keer uit voor een schietincident in Arnhem. Dit keer bij een kebabzaak in de Hoogstraat. Er vielen geen gewonden. Vooralsnog is er niemand aangehouden, aldus de politiewoordvoerder. ‘We roepen getuigen op om zich te melden.’

Volledig scherm Veel politieagenten in de Klapstraat in Arnhem. © Persbureau Heitink