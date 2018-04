Wehlenaar aangehouden voor vijf aanrandingen en gelddiefstal in Arnhem

Video De veelbelovende Arnhemse hoorbril legt het loodje: groothandel failliet

15:24 ARNHEM - De hoorbril van Varibel Innovations aan de Jansbinnensingel in Arnhem is een zachte dood gestorven. De groothandel van de ooit veelbelovende bril is failliet. De bril die bijna 1.300 euro per stuk kost, bleek voor veel consumenten te duur.