Man vast voor vijf aanrandingen in vijf dagen in Arnhem

PostNL haalt in Arnhem 44 van de 145 brievenbussen weg

17:02 ARNHEM - PostNL verwijdert in Arnhem voor eind mei 44 brievenbussen. In de stad staan er nu 145. Van die bussen blijven er 111 over en er wordt op 3 plekken een nieuwe brievenbus geplaatst. Reden van de operatie is het teruglopende postverkeer.