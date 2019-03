Mannen die mogelijk betrokken waren bij ontploft drugslab in Arnhem niet vervolgd

Deze fans gaan dit weekend uit hun dak bij Snollebol­le­kes: ‘Carnavals­ge­voel komt terug’

12:34 ARNHEM - In een mum van tijd wist de Brabantse feestact Snollebollekes het GelreDome in Arnhem uit te verkopen. De ongedwongenheid, het vrolijke en het vernieuwende zorgen er volgens kenners voor dat komende vrijdag en zaterdag in totaal 60.000 fans willen gaan springen en feesten in het GelreDome. Superfans Edith, Gerrike en Jeanine zijn ook van de partij. ,,Het is niet normaal hoe het dak eraf gaat. Dat moet je meegemaakt hebben.’’