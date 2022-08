Manon verzamelt haar hele huis vol (antieke) spullen: 'Er is altijd ruimte voor meer’

“In Amsterdam hebben we altijd gehuurd. Nu we een koophuis in Arnhem hebben, hebben we alle vrijheid om van ons huis, ons paleis te maken.”

Verzamelwoede

“Ik heb altijd al een enorme verzamelwoede gehad”, vertelt Manon. “Als kind zag ik mijn moeder al servies en mooie spullen verzamelen, dat heb ik overgenomen. Ook bezochten we vroeger vaak mooie huizen in Frankrijk met prachtige, oude spullen. Ik keek mijn ogen uit en dacht: dat wil ik later ook.”

Mix van stijlen

“Ik ben een echte maximalist. Ik hou van veel: veel kleur, veel spullen en veel gezelligheid in huis. Gelukkig denkt mijn vriend er ook zo over en verschillen we nauwelijks van mening als het gaat om onze inrichting. We zijn gek op Aziatische invloeden, maar je komt ook genoeg Europese elementen tegen in ons huis. Onze stijl is dan ook niet in één woord te omschrijven. Alles wat we mooi vinden, geven we een plekje in ons huis en dat maakt het helemaal van ons.”

Volledig scherm De woonkamer © indebuurt Arnhem

Volledig scherm De eetkamer © indebuurt Arnhem

Rommelmarkten en antiekwinkels

Manon koopt het liefst zo veel mogelijk tweedehands en is gek op het bezoeken van rommelmarkten en antiekwinkels. “Als ik in het buitenland ben, dan ben ik gegarandeerd in tweedehandswinkels of op een lokale rommelmarkt te vinden. Als ik in zo’n winkel loop, heb ik precies in mijn hoofd wat we al hebben en wat er nog bij kan. Ik ben dan ook nog nooit met lege handen naar buiten gekomen. Op onze laatste vakantie in Normandië hebben we de auto ook weer volgegooid met prachtige spullen, die ieder een eigen plekje kregen in ons huis.” Binnen Arnhem heeft Manon ook een adres om mooie spullen te scoren. “Ik ben gek op Flower Child in Geitenkamp, waar je unieke, vintage items kan vinden.”

Woonfrustratie

“Al ben ik gek op de spullen die in ons huis staan, ik ben er niet aan gehecht. Het kan namelijk maar zo zijn dat ik over een jaar alles heb verkocht en ons huis er weer compleet anders uitziet. Dat vind ik het leuke aan onze inrichting: het evolueert constant.”

Naast het grote woongeluk dat Manon en haar vriend hier ervaren, leeft er ook een kleine woonfrustratie bij het stel. “Ik heb een hekel aan stopcontacten.” Legt Manon uit. “Ik ben langzaam alles aan het vervangen met porseleinen stopcontacten. De stopcontacten die nog niet gedaan zijn, verstop ik met een krukje of een lamp. Ik vind ze gewoon zo lelijk!”

Volledig scherm Een porseleinen stopcontact © indebuurt Arnhem

Volledig scherm Manon in de keuken © indebuurt Arnhem

Geborgen gevoel

“Mijn favoriete ruimtes in huis zijn het toilet en de slaapkamer. Op het toilet hangt een verzameling van alle gekke spullen die we hebben en onze slaapkamer is voor ons een oase van rust. We hebben er in beide ruimtes voor gekozen om het plafond mee te schilderen. Zo is hebben we de blauwe kleur van de slaapkamer door de hele ruimte getrokken, wat zorgt voor een ontzettend fijn, geborgen gevoel.”

Tafels dekken

“Een van mijn grootste hobby’s is mooie tafels dekken om etentjes en borrels voor vrienden te verzorgen”, vertelt Manon enthousiast. “Hier komt mijn verzamelwoede goed van pas, want ik heb door de jaren heen ontzettend veel servies gespaard waardoor ik eindeloos kan variëren met de opmaak van mijn tafels. Ik heb inmiddels denk ik wel 100 servetringen, maar er is altijd ruimte voor meer. Ik ga nooit specifiek op zoek naar items om mijn verzameling aan te vullen, ik moet ze gewoon tegenkomen.”

Volledig scherm De tuin met gedekte tafel © indebuurt Arnhem

Volledig scherm De slaapkamer © indebuurt Arnhem

Stijltips

“Een tip voor mensen die niet goed weten hoe ze van hun huis, een thuis kunnen maken? Luister naar jezelf! Maak een combinatie van spullen die jij mooi vindt, oud én nieuw. Het maakt helemaal niet uit als spullen niet precies bij elkaar passen. Zolang jij je huis met liefde inricht, komt het altijd goed.”

