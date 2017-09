Marcouch: Discriminatie op afkomst is vernietigend

Wie mist echo-foto's? Ze vlogen over de stoep in Schuytgraaf

7 september ARNHEM - Ze zag een stapeltje echo-foto's over de stoep waaien en is nu op zoek naar de eigenaar, via Facebook. Shirley van der Spek uit de Arnhemse wijk Schuytgraaf pakte ze van de grond op de hoek van de Thaliastraat bij sporthal Omnibus.