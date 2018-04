Marcouch dringt aan op proef legale wietteelt

Verborgen parels Verborgen parels: Een kapotte sok

12:33 ARNHEM - De witte stof is grauw geworden. En in de teen zit een gapend gat. Rijp voor de prullenbak, zou je zeggen. Maar het is ook een herinnering, een relikwie van iets bijzonders. Daarom zit de kapotte sok in een verguld kistje, achter glas in een kuiltje van zijde.