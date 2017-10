Marcouch gaat praten met raad over slechte bestuurscultuur in Arnhem

Arnhemse wethouders willen gesprekken over cultuur van 'schoffering en intimidatie'

24 oktober ARNHEM - De wethouders van Arnhem willen onder leiding van burgemeester Ahmed Marcouch persoonlijke gesprekken voeren met leden van de gemeenteraad. Via die gesprekken moet een veilige omgeving ontstaan waarin raadsleden durven te praten over beelden die in de Arnhemse politiek zijn ontstaan door het rapport over de bestuurscultuur in Arnhem.