Marcouch sluit drie drugspanden in Arnhem-Oost: grote hoeveelheden drugs en wapens aangetroffen

ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch heeft vrijdag drie panden in Arnhem gesloten omdat daar grote hoeveelheden drugs en wapens zijn aangetroffen. Het gaat om woningen in de wijken Malburgen, Klarendal en Het Broek.

In een woning aan de Klarendalseweg in Klarendal trof de politie harddrugs en een wapen aan. Er werd op grote schaal vanuit de woning gedeald. Dat leidde tot veel overlast in de wijk. In Malburgen werden harddrugs en diverse attributen voor dealen gevonden in een pand aan de Groene Weide. Hier heeft de politie in 2017 al een keer een hennepkwekerij opgerold. Vorig jaar vonden agenten in de woning harddrugs en een wapen.

Gevaarlijke combinatie

Aan De Bosch Kemperstraat in het Broek is een woning gesloten vanwege de vondst van een grote hoeveelheidharddrugs en een vuurwapen. Volgens Marcouch is dat een gevaarlijke combinatie die niet thuishoort in een woonwijk.



Elk dat drugspand dat wordt gesloten, is volgens hem een stap vooruit. ,,Wij moeten er alles aan doen om onze kinderen weg te houden van het foute geld en de verleidingen die daaruit voortvloeien. Juist in de verwaarloosde wijken waar de aantrekkingskracht van het criminele geld groot is.”

Wijken aanpak

Alle drie gesloten panden liggen in de wijken waar de gemeente de wijken aanpak voor Arnhem-Oost is gestart. Recent werd bekend dat vijf ministeries binnen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid de handen ineen slaan om de vijf Arnhem-oost wijken een oppepper te geven. ,,Opdat Arnhemse kinderen opgroeien in een omgeving waarin de verleiding tot crimineel gedrag zich niet op elke straathoek opdringt”, aldus Marcouch.