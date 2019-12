Marcouch voert de druk op de Tweede Kamer op: ‘Grijp in met verbod op lachgas nu het nog werkt’

ARNHEM - Burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch voert de druk op de Tweede Kamer op om lachgas te verbieden. In een nieuwe stap in zijn campagne tegen ‘deze schadelijke middelen’ roept hij de parlementariërs in een opinieverhaal in dagblad Trouw op om in te grijpen nu een verbod nog werkt.

Marcouch vreest dat onderlinge verdeeldheid in de Tweede Kamer roet in het eten gooit. ‘Volksvertegenwoordigers, ik vraag u: kom uit die loopgraven en steun ons om de aanpak sluitend te maken.Laat mij als burgervader waarschuwen: bij wiet en xtc zijn we te laat geweest waardoor drugsgebruik is genormaliseerd, weekendgebruikers de hand boven het hoofd wordt gehouden, criminelen hoogtijdagen vieren en de overheid wanhopig wordt. Met lachgas zijn we nu nog op tijd.’

In de kiem smoren

De burgemeester benadrukt dat met een breed front van maatregelen de opmars van lachgas nog in de kiem kan worden gesmoord. ‘Door ons lokale verbod snijden wij verkopers de pas af. Maar via internet en koeriers lopen huiskamers vol. Daar kan ik nu niets tegen doen, maar Den Haag wel. Daarom is het verbod van staatssecretaris Blokhuis een welkome aanvulling.’

Hij wijst de kamer nogmaals op de brief van staatssecretaris Blokhuis waarin deskundigen stellen dat al na eenmalig gebruik ernstige neurologische schade kan intreden. ‘De voorbeelden zijn akelig zichtbaar. Twee Twentse twintigers raakten verlamd en ook een Arnhemse jongen ondervindt nog dagelijks de verdrietige gevolgen van lachgas. De afgelopen twee jaar werden tientallen jongeren met ernstige klachten behandeld.'