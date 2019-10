Marcouch waarschuwt: te weinig agenten om drugscriminelen goed aan te pakken

Als je het drugscriminelen moeilijker wilt maken, dan moet je investeren in de recherche, aldus Marcouch. ,,De politie heeft nu te weinig capaciteit om dieper onderzoek te doen naar naar ondermijnende en georganiseerde misdaad. Dat maakt ons kwetsbaar, want er gebeurt hier echt heel veel op crimineel gebied.”



Hij heeft voorbeelden genoeg, zoals het toenemend aantal dumpingen van drugsafval, cocaïnehandel, investeringen van crimineel geld in vastgoed en een explosie van een drugslab in een woonwijk in Arnhem, vorig jaar, waarbij twee mensen om het leven kwamen. Marcouch heeft niet de illusie dat met meer politiecapaciteit het einde betekent van de drugscriminaliteit. Wel kun je het criminelen knap lastig maken door de geldstromen te volgen om zo hun financiën af te pakken.