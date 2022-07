Mariëlle gooit het roer om en opent vintage- en plantenwinkel: 'Ik had geen betere keuze kunnen maken’

indebuurt“Ik ga wat leuks doen met mijn leven.’' Dat dacht Mariëlle Papenburg (52) na 30 jaar werken in het bedrijfsleven. “En dat was dit”, zegt ze trots. Met ‘dit’ doelt Mariëlle op haar vintage- en plantenwinkel die ze opende in de Steenstraat in Arnhem.

De combinatie van planten en vintage ontstond vanuit Mariëlles liefde voor beide. ‘’Ik werkte vroeger in een bloembinderij en volgde daar ook een opleiding in. Vintage verzamel ik al járen. De winkel is een uit de hand gelopen hobby.’’

Kans om weer mooi te zijn

‘’Er zijn zoveel mooie spullen ontworpen en gemaakt, maar die krijgen niet altijd een tweede leven. Dat vind ik jammer. Ik houd van de vormen van vintage, de verhalen erachter en het vakmanschap dat erin zit. Bij mij krijgen al die mooie spulletjes de kans om weer mooi te zijn, zodat ze niet op zolder staan te verstoffen.’’

Mariëlle vertelt dat niets in de winkel nieuw is. ‘’Op de terracotta potten na. Ik heb vazen, klein vintage meubilair, accessoires, lampen en heel veel planten. Ik begon met het verkopen van mijn eigen verzameling.’’

Lees verder onder de foto’s >

Volledig scherm Spulletjes in de winkel © indebuurt Arnhem

Volledig scherm Spulletjes in de winkel © indebuurt Arnhem

Hysterische ontploffing

Mariëlle moest in het begin wel even slikken toen ze haar eigen verzameling verkocht. ‘’Opeens wilde iemand in de allereerste week ál mijn porseleinen beeldjes kopen. Dat waren mijn baby’s! In mijn hoofd ontstond een soort hysterische ontploffing omdat ik dat niet verwachtte.’’

‘’Er komt toch gevoel bij kijken. Daardoor word ik een beetje bezitterig. Al helemaal wanneer ik lang naar iets zocht en er verliefd op werd. De mensen die binnenlopen worden natuurlijk verliefd op dezelfde items. Gelukkig kan ik het nu beter aan dat ik mijn eigen verzameling verkoop. Gewoon door het te doen.’’

Lees verder onder de foto’s >

Volledig scherm Mariëlle in de winkel © indebuurt Arnhem

Volledig scherm Spulletjes in de winkel © indebuurt Arnhem

Elke dag iets grappigs

Mariëlle zegt dat de sfeer in de winkel heel positief is. ‘’Mensen zijn nieuwsgierig en verrast, ze kiezen ervoor om met een glimlach naar binnen te lopen. Dat geeft mij een goed gevoel. De Deense dog in de etalage kreeg ik van een man die binnenliep en vroeg of ik hem wilde hebben. Hij zei dat hij mijn spullen zag en vond dat het beeld er mooi tussenpaste. Er gebeurt elke dag wel iets grappigs hier.’’

‘’In het bedrijfsleven was dat wel anders. Als HR-adviseur had ik alleen maar te maken met genuil en mensen met problemen. Hier vind ik het zó leuk dat ik elke ochtend binnenkom en denk dat ik hier wel wil wonen. Ik had geen betere keuze kunnen maken.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.