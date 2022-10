Markante Arnhemmer Rudy Kousbroek is overleden: ‘Hij was een legende’

Rosse buurt

Op sociale media uiten veel mensen hun verdriet over het verlies van Rudy Kousbroek, geboren in Rotterdam. Zijn leeftijd hield hij altijd voor zich.



Als tiener volgde hij een opleiding tot grafisch ontwerper. In 1970 verhuisde hij naar Arnhem. Tot het begin van deze eeuw was hij hét gezicht van de raamprostitutie in het Spijkerkwartier. Die wijk was lang een van de bekendste rosse buurten van het land. Een pooier? Zo noemde Kousbroek zichzelf niet: ,,Pooiers pakken de poen van die meiden af. Ik niet, ik verhuurde ramen, was een soort huisbaas", vertelde hij in een interview in deze krant in 2018. Hij wast de kleren van ‘zijn’ dames en reed daarmee rond in zijn Rolls Royce.