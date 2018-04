Martien Hontelez uit De Steeg bouwt klanktafels: klank en trilling als therapie

Oversteekplaats voor kinderen Dorpsschool Rozendaal klaar

15:49 ROZENDAAL - De nieuwe oversteekplaats over de Schelmseweg voor kinderen van de nieuwe Rozendaalse Dorpsschool, is klaar. De klus heeft minder dan een maand geduurd. De oversteekplaats is uitgevoerd in de vorm van een brede vluchtheuvel.