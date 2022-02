Massale steun voor behoud boomhut verrast Opa Willem: ‘Storm aan reacties had ik niet verwacht’

Rheden heeft begrip voor het onbegrip van opa Willem en bespreekt de boomhut komende week nogmaals

VELP - Rheden heeft begrip voor het onbegrip dat er heerst nu opa Willem Gevers Deynoot de boomhut die hij voor zijn kleinkinderen in zijn achtertuin in Velp bouwde, moet afbreken. ,,Wij snappen de teleurstelling voor zijn kleinkinderen”, zegt de woordvoerder van Rheden. ,,Daarom gaan we het volgende week nog een keer bespreken.”

19 februari