‘Meelevende, betrokken en toegewijde’ Jaap van Genderen nu ook lokaal geëerd voor vrijwilligerswerk

Van Genderen was sinds 1992 betrokken bij de organisatie van de herdenkingsdiensten, de Airborne Memorial Service, en nam afgelopen weekend afscheid in Ede. Daar werd hij door burgemeester Schaap verblijd met het bronzen beeldje, een creatie van de Oosterbeekse kunstenares Fransje Povel-Speleers, gemaakt in opdracht van de gemeente.

Hoge Britse onderscheiding

Het is niet de eerste onderscheiding die Jaap van Genderen ontvangt voor zijn vrijwilligerswerk. In 2019 werd hij benoemd tot Honorary Member of the Most Excellent Order of the British Empire (MBE) voor zijn ‘toegewijde aandacht’ voor de jaarlijkse Airborne Memorial Service. Dat is een hoge Britse onderscheiding.