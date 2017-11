Meer dan 1.000 Vitesse-fans naar Rome

topscorers regio arnhem Race om periode zet Arnhemia-spits Stefan Bierman op scherp

13:12 ARNHEM - Met vijf goals was Stefan Bierman van Arnhemia de grote man van het weekeinde. Met zijn club is de topschutter verwikkeld in een gevecht om de eerste periodetitel in de vijfde klasse F waarbij het doelsaldo van groot belang is.