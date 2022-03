Meer dan 50 gegadigden voor twee nieuwe netsportvelden in Arnhem

Arnhem krijgt in totaal tien netsportvelden , waar niet alleen kan worden gevolleybald, maar waar ook allerlei andere sporten beoefend kunnen worden. Daarmee moet het WK Volleybal voor vrouwen, dat vanaf september deels in stadion GelreDome wordt afgewerkt, een brede maatschappelijke uitstraling krijgen. De eerste zeven velden in de Gelderse hoofdstad zijn inmiddels aangelegd.

Skeelers

,,Zo’n wereldkampioenschap binnenhalen kost veel geld”, legt Mark Debets van Sportbedrijf Arnhem uit. In het verleden was het evenement op zich het grote doel.



,,En daarna was het ook meteen klaar. We kijken nu veel meer naar de lange termijn. Op de netsportvelden die we nu aanleggen, kan over pakweg tien jaar nog worden gesport.”



Eerder werden skeelers uitgedeeld aan de Arnhemse jeugd toen Arnhem het toneel was van het WK Skeeleren en werden pumptracks aangelegd toen op Papendal de wereldkampioenschappen BMX werden gehouden.