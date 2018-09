Meer intercity's van Nijmegen en Arnhem naar Amsterdam

Binnen dat plan voor spoorboekloos rijden is 139 miljoen euro gereserveerd voor spoorprojecten in en om Geldermalsen. Het station ligt aan het traject Amsterdam-Eindhoven, waar zes intercity's per uur gaan rijden. Tussen Geldermalsen en Utrecht gaan daarnaast zes sprinters per uur rijden. Om dat allemaal mogelijk te maken, worden diverse aanpassingen uitgevoerd: er wordt onder meer een apart spoor aangelegd voor stoptreinen van en naar Dordrecht en er komen twee extra perrons op station Geldermalsen, er worden twee overwegen vervangen door drie onderdoorgangen, er wordt een reizigerstunnel aangelegd ter vervanging van een loopbrug.