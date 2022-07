Meerdere trekkers op het plein bij Gelders provinciehuis keren huiswaarts: sfeer vooralsnog gemoedelijk

Gedeputeerde spreekt menigte toe

Een aantal boeren ging het gesprek aan met gedeputeerde Peter Drenth. Hij probeerde een groepje boeren gerust te stellen en liet weten dat de provincie deze avond nog niks besluit over de aanpak van stikstof. Drenth sprak met een megafoon diezelfde boodschap uit tegenover de menigte: ‘Er is vandaag iets misgelopen in de beeldvorming over wat er vandaag in het provinciehuis gebeurt. Er wordt vandaag niks besloten. Er wordt over stikstof alleen maar iets besloten als we met elkaar overleg hebben gehad. Dat hebben we in 2019 zo afgesproken en dat houden we vast.”