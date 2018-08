Meester Jesper verwelkomt Arnhemse artiest Anthony Harm bij platenlabel

Hesseling heeft zijn platenlabel , dat hij samen met Thijs Borgman van PM Label Group uit Enschede bestiert, nu vier maanden. Negen artiesten gingen Anthony Harm dus voor, sommigen komen zelfs al terug voor een tweede productie. ,,Ja, dat gaat erg hard. En het is ook fijn om te weten dat de artiesten tevreden zijn met het label.’’ Dat Hesseling een platenlabel heeft, komt door zijn populaire Spotify-lijst met dezelfde naam: Monthly Hits. ,,Wat begon als een hobby, is uitgegroeid tot iets groots. Alle artiesten waar ik fan van was, kan ik nu backstage ontmoeten bij grote evenementen.’’

Label en voor de klas

Door Spotify kenden vrij veel artiesten zijn naam al en wisten ze hem ook goed te vinden. Het contact dat hij met hen had, zorgde voor het platenlabel. ,,Monthly Hits Records is er voor elke artiest. We steunen nu veel beginnende artiesten en opkomende talenten, maar er staan ook releases van gevestigde namen op de planning", vertelt Hesseling enthousiast. Op dit moment combineert Meester Jesper het werk voor zijn label met zijn leven voor de klas. ,,Dat is ook heel leuk hoor. De leerlingen leven ontzettend mee. Ik had laatst bijvoorbeeld een Q&A voor ze geregeld via Facetime met Ronnie Flex, dat was echt heel gaaf.’’ Ook heeft hij een contract met zijn klas getekend: als hij 100.000 volgers heeft, moet hij óf zijn hoofd kaal scheren óf een tatoeage nemen. De teller staat nu op ruim 86.000.

Anthony Harm

Arnhemmer Anthony Harm heeft al vier nummers uitgegeven bij een andere partij, maar was enthousiast over het label van Hesseling. ,,Bij de meeste labels duurt het regelen van het contract wat langer, maar bij Monthly Hits Records ging alles soepel. Dat was fijn. Dan kun je ook eerder toewerken naar de release van het nummer’’, vertelt Harmsen.



Het nummer dat vanavond klokslag middernacht in de Spotify-lijst komt te staan, heet Volcano. Een zomers nummer dat hij samen met Kriss Reeve heeft gemaakt. Naast zijn tracks, timmert Harmsen flink aan de weg met onder andere optredens in Ahoy. Wat naar eigen zeggen 'fucking vet' is.



Hesseling is tevreden met de track die Harmsen heeft aangeleverd. ,,Het is een lekker nummer dat meteen blijft hangen. Ik ben echt benieuwd hoe hij het gaat doen.’’